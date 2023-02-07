В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции в братскую страну отправлены еще два самолета с грузом помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Report, на одном из самолетов отправлен мобильный полевой госпиталь МЧС, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями.

Госпиталь, состоящий из 4 функциональных отделений – приемно-распределительного, лабораторного, хирургического и интенсивной терапии, 3 вспомогательных контейнеров и 3 надувных модулей, обеспечивает надлежащие условия для обследования, операции и лечения наиболее тяжело раненых и больных.

Мобильный полевой госпиталь оснащен всеми необходимыми медикаментами. В нем помощь пострадавшим будет оказывать медперсонал в составе 45 человек.

Вторым самолетом были отправлены палатки, постельное белье, обогреватели и другое оборудование для размещения людей, пострадавших от землетрясения.

Экипаж самолета состоит из 41 человека. Из них 34 человека — медицинский персонал.