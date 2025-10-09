Трое турецких депутата, находившихся на судах «Флотилии свободы», захваченных Израилем, вылетели в Азербайджан, откуда вернутся в Турцию.

Об этом официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил в социальной сети американской компании Х в четверг, 9 октября.

Дипломат уточнил, что ведется работа по организации специального авиарейса для возвращения остальных граждан Турции завтра.

«Мы планируем эвакуировать на этом рейсе, в случае его реализации, также граждан третьих стран», — отметил представитель МИД Турции. (Агентство Анадолу)