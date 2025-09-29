В понедельник Турция пришла на помощь одному из кораблей флотилии свободы. Одна яхта вышла из строя и вода начала заливаться в трюм.

Военные корабли, которые сопровождают флотилию, не стали вмешиваться, когда на судне «Johnny M», произошла течь в машинном отделении.

Судно находилось в международных водах между Критом, Кипром и Египтом, когда утром в понедельник оно подало сигнал бедствия.

Турецкие власти, включая Турецкий «Красный Полумесяц», координировали усилия по эвакуации.

Экипаж эвакуировали, позднее некоторые члены команды продолжат плавание на других кораблях, а часть отправится на берег и вернется домой.

Флотилия рассчитывает достичь Газы ко вторнику, 30 сентября, или к среде, 1 октября.

В этот раз ВМС Израиля предстоит довольно масштабная операция — нужно будет задержать десятки кораблей.