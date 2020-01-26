В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки

Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Турции вслед за двухлетней девочкой ее мать, передает в воскресенье агентство Anadolu.
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью. Спасенная девочка находится в сознании, она доставлена в больницу.
После извлечения двухлетней Юсры из-под завалов операция по спасению ее матери продолжалась четыре часа, с ней поддерживался голосовой контакт. Женщина также госпитализирована.
Число погибших при землетрясении достигло 29. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.(РИА Новости)
| 2020-01-26T09:41:12+00:00 26 января 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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