В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки

Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Турции вслед за двухлетней девочкой ее мать, передает в воскресенье агентство Anadolu.
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью. Спасенная девочка находится в сознании, она доставлена в больницу.
После извлечения двухлетней Юсры из-под завалов операция по спасению ее матери продолжалась четыре часа, с ней поддерживался голосовой контакт. Женщина также госпитализирована.
Число погибших при землетрясении достигло 29. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.(РИА Новости)