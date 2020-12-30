В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19

«В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – площадь Кызылай, в Измире – площадь Гюндогду», — говорится в циркуляре.

Отмечается, что список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.(РИА Новости)