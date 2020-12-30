В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19

МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, говорится в сообщении, разосланном во все провинции страны.

«В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – площадь Кызылай, в Измире – площадь Гюндогду», — говорится в циркуляре.

Отмечается, что список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.(РИА Новости)
| 2020-12-30T17:56:05+04:00 30 декабря 2020, 18:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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