США 20 декабря внесли изменения в правила импорта российской нефти и нефтепродуктов. Так называемый ценовой потолок будет соблюдаться строже. Наложены дополнительные санкции на компании из Гонконга и Объединённых Арабских Эмиратов, которые, по мнению Вашингтона, помогают торговать российской нефтью на мировом рынке.

По новым правилам, страны, подписавшие соглашение о потолке цен, – это все страны «Группы семи», Евросоюз, а также Австралия – будут обязаны отчитываться о каждой коммерческой операции с сырой нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Отчётность для них становится заметно строже. Компании из этих стран должны предоставлять данные о каждой погрузке или разгрузке нефти, имеющей российское происхождение, а также о всех затратах, связанных с такими действиями.

Министерство финансов США внесло в санкционный список четыре компании, работающие с российскими энергоносителями. Это Bellatrix Energy и Covart Energy из Гонконга и Voliton DMCC и SUN Ship Management, зарегистрированные в ОАЭ. По утверждению американского Минфина, они не соблюдали ценовой потолок или увеличили долю российского сырья в своих поставках после его введения.

«Потолок цен» на российскую нефть Евросоюз и страны G7 ввели в декабре прошлого года. Он ограничивает максимальные цены на российскую нефть-сырец, доставляемую по морю, до 60 долларов за баррель. С февраля были также ограничены цены на нефтепродукты: по легким нефтепродуктам «потолок» составляет 100 долларов за баррель, по тяжелым – 45 долларов. Москва, однако, продолжает активно продавать свою нефть странам, не присоединившимся к санкциям. (svoboda.org)