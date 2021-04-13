В Турции 14 адмиралов в отставке освобождены под подписку о невыезде

Суд Турции 12 апреля освободил 14 задержанных адмиралов, взятых под стражу из-за их декларации в поддержку Конвенции Монтрё, на условиях испытательного срока.

Первоначально 12 апреля на свободу были отпущены 13 адмиралов с условием запрета на междугородние и международные поездки, уточняет Hurriyet.

Дело адмирала Эргуна Менги позже было направлено в дежурный уголовный суд с ходатайством об аресте на том основании, что именно он подготовил заявление, подлежащее расследованию, и что факты указывали на наличие серьёзных подозрений в предполагаемом преступлении. Однако после дачи показаний Менги также был освобождён под судебный контроль.

Напомним, что в начале апреля турецкие власти задержали 10 отставных адмиралов, подписавших заявления в поддержку Конвенции Монтрё 1936 года, обвинив их в заговоре против конституционного строя.

Генеральная прокуратура Анкары заявила, что ордера на арест были выданы в отношении 10 подозреваемых, в то время как четверо других должны были явиться в полицию Анкары в течение трёх дней без ареста из-за их преклонного возраста.

Прокуратура 4 апреля инициировала расследование в отношении отставных адмиралов по подозрению в «сговоре о совершении преступления против государственной безопасности и конституционного порядка».

До выдачи ордеров на арест агентство Анадолу сообщило, что прокуратура установила, кто стал автором открытого письма. (Мк-Турция)