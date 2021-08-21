Небо Каппадокии украсят воздушные шары причудливых фигур.

II Международный фестиваль воздушных шаров пройдет в туристическом регионе Турции 27-29 августа, сообщает Анадолу.

Турецкая компания Pasha Balloons, действующая в районе Ортахисар провинции Невшехир, спроектировала воздушный шар в виде ракеты, который в числе других украсит небо Каппадокии на фестивале.

Воздушный шар в форме ракеты успешно выполнил тестовый полет в районе Аванос.

Глава совета директоров Pasha Balloons Халис Айдоган в беседе с журналистами напомнил, что первый фестиваль воздушных шаров в Каппадокии прошел в 2019 году.

В рамках подготовки к фестивалю в этом году местные компании проектируют воздушные шары в виде различных фигур.

По словам Айдогана, на фестиваль приедут гости и из Испании и Португалии.

Это первый фестиваль в Турции, в рамках которого в небо поднимутся воздушные шары причудливой формы.

По словам Айдогана, компания Pasha Balloons представит на фестивале воздушные шары трех различных фигур: в виде сердца, ракеты и флага Турции.

На создание шаров в среднем потребовалось три-четыре месяца, сказал он.

«На создание воздушного шара в виде ракеты понадобилось три месяца. Приступили к проектированию после того, как мой шестимесячный сын спросил «почему у нас нет воздушного шара в виде ракеты»,- продолжил глава совета директоров компании.

По его словам, воздушный шар с цветами флага Турции станет крупнейшим в мире «летающим флагом» Турции.

Цель местных компаний-сделать Каппадокию мировым образцом в организации фестивалей воздушных шаров, добавил он.

Большое число туристов ежегодно посещает Каппадокию, чтобы полюбоваться уникальным природным ландшафтом региона, в частности долиной Перибаджалары, древними монастырями в скалах, подземными городами и другими достопримечательностями.

Полеты на воздушных шарах в Каппадокии организуются в среднем 300 дней в году. В частности, в зимний сезон полеты могут быть отменены из-за ветра, тумана или проливных дождей.

Полеты на воздушных шарах организуются в благоприятных погодных условиях с разрешения Генерального управления гражданской авиации при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.