Начальник управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул предпримет «меры, которые будет сложно вынести» в ответ на провокации со стороны КНДР, в том числе запуск воздушных шаров с мусором. Его слова приводит Yonhap.

«Мы начнем принимать меры, которые Северной Корее будет сложно вынести. Отправка мусорных шаров и блокирование GPS-сигналов — низкие провокации, о которых нормальное государство даже не подумает», — заявил он.

Чан Хо Чжин не уточнил, о каких мерах воздействия может идти речь.