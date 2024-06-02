Северная Корея временно прекратит отправлять воздушные шары с мусором через границу в сторону Южной Кореи, заявили власти КНДР в воскресенье, 2 июня. «Мы приостановим действия по разбрасыванию макулатуры за границей», — говорится в официальном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК, KCNA), которое приводит информагентство AFP.

Пхеньян назвал «тщательной контрмерой» свои действия последних дней, когда в сторону Сеула были направлены сотни воздушных шаров с подвешенными к ним мешками с окурками, бытовыми отходами и пластиком, именуемые им «искренними подарками«. Однако КНДР возобновит эту акцию, если Южная Корея отправит «антисеверокорейские листовки» в сторону Пхеньяна, отмечается в сообщении.

Южная Корея заявила ранее в тот же день , что примет «невыносимые» меры против КНДР за отправку мусорных шаров через границу, пишет агентство Reuters. О том, как именно намерен отреагировать Сеул, не сообщается.

В течение суток с 31 мая по 1 июня южнокорейские военные сообщали об обнаружении над своей территорией более 700 воздушных шаров с мусором. Речь идет о втором подобном «запуске» за неделю — 28 и 29 мая КНДР запустила через южную границу около 260 воздушных шаров с аналогичным содержимым. Южнокорейские военные отметили, что никаких вредных субстанций в «грузах» не обнаружено.

В качестве ответной меры Сеул не исключает возобновления агитационных сообщений из установленных вблизи границы громкоговорителей, которые он прекратил в 2018 году после одного из редких переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник из офиса южнокорейского президента Юн Сок Ёля. (DW)