Международный аэропорт Инчхон — главная воздушная гавань южнокорейской столицы — приостановил или отложил выполнение международных и внутренних рейсов из-за воздушных шаров с мусором из КНДР.

Как передает #, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, взлет и посадка самолетов были отложены или приостановлены 26 июня в период с 1:46 по 4:44 по местному времени (20:46 — 23:44 25 июня по бакинскому времени). Такое решение было принято из-за опасений, что воздушные шары могут попасть в двигатели самолетов. Авиарейсы начали выполняться по обычному расписанию с 07:00 по местному времени (02:00 по бакинскому времени).