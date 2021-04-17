В Тулузе на стены базилики Сен-Сернен нанесли оскорбительные надписи

Неизвестные лица нанесли антихристианские и антисемитские надписи на стены базилики Сен-Сернен (Святого Сатурнина) и ряда домов города Тулузы (юг Франции). Об этом сообщила в субботу на своей странице местная епархия.

«Сатана возвращается», «Вы — предатели» — такие надписи ярко-красного цвета появились на колоннах и стенах у входа в собор. Этой же краской надписи сделаны и на стенах домов одной из ближайших улиц, расположенной поблизости от центра города — площади Капитолия. «Мы опечалены и скорбим в связи с тем, что появились оскорбительные надписи на здании этой великолепной церкви романского стиля, внесенной в список Мирового наследия ЮНЕСКО», — заявила католическая епархия.

Со своей стороны мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк подчеркнул, что решительно осуждает «этот постыдный акт, который направлен как против мирной католической общины Тулузы, так и против самого прекрасного объекта культурного и исторического наследия города». «Позор тем, кто как поступил!» — говорится в заявлении, размещенном на странице мэрии в Twitter.

В том, что касается появившихся антисемитских надписей, мэр напомнил, что «Тулуза является городом, открытым различным культурам, городом культурного разнообразия — и она по праву гордится этим». «Выходки, подобные совершенным минувшей ночью, не смогут поколебать наших гуманитарных ценностей», — заверил мэр. (ТАСС)