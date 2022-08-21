В Армении введен в обращение новый проект Службы нацбезопасности РА о создании трех пограничных пропускных пунктов на границе с Азербайджаном. Как сообщает ARKA, проект разработан в связи с поручением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученным на заседании правительства.

Согласно документу, размещенному на портале правовых актов e-draft.am, речь идет о следующих автомобильных пропускных пунктах:

«Сотк» («Кяльбаджар») — Гегаркуникская область, от общины Сотк до магистрали М11 на госгранице РА (Кяльбаджарский район). «Ерасх» («Садарак») — Араратская область, община Ерасх (Садаракский район Нахчыванской Автономной Республики, село Садарак) «Караундж» («Эйвазлы») — Сюникская область, примерно в 7,5 км южнее общины Караундж на юго-восток к трассе М2 (Губадлинский район, село Эйвазлы).

На заседании правительства 4 августа 2022 года премьер-министр РА Никол Пашинян заявил о готовности обеспечить связь через территорию Армении между западной частью Азербайджана и Нахчываном. Он гарантировал безопасность этого маршрута в установленном законодательством Армении порядке.

В проекте также говорится, что директор СНБ Армении в двухнедельный срок после вступления решения в силу должен обеспечить принятие правового акта, регулирующего обеспечение безопасности, связанного с передвижением лиц, грузов и транспортных средств через пропускные пункты.

«После открытия КПП при обеспечении мер безопасности будет осуществляться пересечение через госграницу людей, товаров и транспортных средств», — сказано в проекте решения.

Планируется, что решение будет принято на следующем заседании правительства, которое состоится 25 августа.

КПП заработают на следующий день после завершения строительных работ и оснащения.

Проект открыт для общественного обсуждения в Армении до 2 сентября.

Итак, с чем мы тут имеем дело? Армения реально готова к открытию сразу трех направлений транспортного автомобильного сообщения с Азербайджаном? Если это так, то с учетом нынешнего положения дел в армяно-азербайджанских отношениях пока что эти пути могут быть использованы нашей страной для грузового и пассажирского сообщения с Нахчыванской автономией, а через нее – с Турцией. Но всё это только в случае обеспечения надлежащего уровня безопасности при прохождении наших автомобилей по территории Армении.

Интересно также, на что рассчитывает в свою очередь Армения? Видимо, на то, что и она сможет через территорию Азербайджана наладить автомобильное сообщение с Россией и странами Центральной Азии.

Всё это было бы прекрасно, но насколько реализуемы сегодня эти планы? Не выглядят ли они при нынешних довольно напряженных отношениях несколько фантастическими?

И все-таки, какие выгоды Армении и Азербайджану даст открытие движения через эти три участка границы, если всё сложится наилучшим образом?

Своим мнением по этой ситуации поделился с # эксперт в области транспортной логистики Рауф Агамирзаев:

— Ереван предлагает открыть погранпункты со стороны Кяльбаджара, Губадлы и Садаракского района Нахчыванской автономии, что даст возможность связать Кяльбаджарский район с Садараком и Губадлинский район с Садараком по территории Армении. Но если мы присмотримся внимательнее, это даст возможность прежде всего Армении получить дополнительные выходы в Карабах, и через Нахчыван – в Иран.

Кяльбаджарский район граничит с Арменией, а частью выходит на трассу до карабахского Агдере. Агдере-Кяльбаджар является частью дороги R29 Барда-Истису, и определенный ее участок находится под контролем РМК (Российского миротворческого контингента). Спроектирован и строится, но еще не достроен до конца автомобильный тоннель под Муровдагским горным хребтом. Поэтому этот вариант, я думаю, пока не реален.

Насчет Эйвазлы, тут можно было бы пересмотреть вариант по маршруту через Биченекский перевал, расположенный поблизости. Он дает короткий путь, выход в Нахчыван. Но в представленном армянском документе данный переход не указан. К тому же, учитывая, что там горная местность, перевал, думаю, там не будет такого уж значительного грузового трафика.

Другой вопрос в том, что все эти дороги проходят по центральной части Армении, а в южной части у них пока только одна трасса – от Сисиана до Гориса. И как они будут делить трафик? Ведь по этой южной трассе армяне и так уже ездят и на юг – в сторону Ирана, и на восток – в Карабах.

То есть, тут очень много открытых вопросов.

Кроме того, если смотреть со стороны Ерасха, то там не только автомобильная дорога, но и старая железная дорога. На днях проходила информация, что армянская сторона предложила Грузии создать через ее территорию мультимодальный маршрут, так как у них пробки на высокогорном погранпункте Верхний Ларс. Если подробнее, армяне предлагают создать путь из российского порта Кавказ (расположен напротив Керчи) до грузинского порта Поти, а оттуда железной дорогой в Армению, до Ерасха-Садарака.

Если связать всё воедино, то мы видим план соединения Персидского залива и Черного моря. Потому что если армяне установят погранпункт в Ерасхе, то далее открывается путь в Нахчыванскую автономию и в Иран. У нас там есть готовые пути от границы с Арменией до границы с Ираном – железнодорожный и автомобильный (от Ерасха до станции Джульфа 133 км по ж/д, а по автомобильной дороге — 123 км).

И всё бы ничего, если б только не один вопрос – какой во всем этом интерес Азербайджана? Азербайджан выступает за открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, но в приоритете у него так называемый Зангезурский коридор – а как раз его пока в планах Армении нет.

То есть, противоположная сторона готова открыть для транспортного сообщения только те участки границы, которые в основном отвечают интересам Армении, нежели Азербайджана. Нет, если всё это откроется, будет просто отлично. Но одновременно, параллельно должны учитываться и азербайджанские интересы. Это всё не так просто. Открытие погранпунктов хорошо само по себе, но тут Ереваном представлена как будто неполноценная информация. Если бы они разделили всё по времени и по интересам сторон – на первом этапе вводим в действие вот эти пункты, на втором этапе другие, то всё выглядело бы более ясно. А на данный момент представленная картина больше отвечает интересам Армении.