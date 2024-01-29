В Москве (Россия) полиция задержала владельца крупнейшей в России компании по производству масла (бренды Ideal и «Олейна») Карена Ванецяна. Брат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна на родине подозревается в отмывании денег.

55-летний бизнесмен, имеющий гражданства Армении и Швейцарии, был задержан в российской столице вечером 28 января. Еще в 2018 году армянская прокуратура возбудила против него дело по статье «Отмывание денег с использованием должностных полномочий», а в прошлом году его объявили в розыск.

Как полагает следствие, Ванецян купил за 15,5 млн долларов 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, фактически принадлежавшие послу Армении в Ватикане. Промышленный магнат якобы обогатился на 35 млн долларов в результате всех незаконных сделок.

Год назад Ванецян также приобрел российский бизнес американского агротрейдера Bunge, который выпускает масло Ideal, «Олейна» и «Масленица». По словам предпринимателя, он купил активы по стоимости, которая ниже реальной в два раза. Уставный капитал его фирмы после покупки составил 1,3 млрд рублей (примерно 24,5 млн — ред.). В самой Армении активисты, недовольные политикой премьера Никола Пашиняна, считают дело политически ангажированным.