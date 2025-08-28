В Москве задержан бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев по подозрению в мошенничестве. По версии следствия тот уже после того, как перестал быть директором учреждения, заключил с театром договор в качестве индивидуального предпринимателя. Мужчина якобы предоставлял сценарии четырех постановок и затем получал по 4% от их кассовых сборов.

Сами договоры оказались липовыми. За все время Агаев похитил около 20 миллионов рублей из бюджета на подложных авторских договорах. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

Мамедали Гусейн оглы Агаев родился 3 сентября 1952 года в селе Караханбейли, Нахчыванской АССР. В юные годы начал трудовой путь в Нахчыванском музыкально-драматическом театре, где работал сначала реквизитором, а затем — статистом.

В 1974 году Агаев завершил обучение в Азербайджанском государственном институте искусств в Баку, получив специальность «культпросветработник высшей квалификации». С 1975 года Мамедали Агаев занимал должность главного администратора Нахчыванского музыкально-драматического театра. Полученный опыт позволил ему продолжить карьеру в ведущих театральных учреждениях страны.

В период с 1979 по 1981 год он проходил стажировку в качестве руководителя в Московском академическом театре сатиры. Затем, с 1981 по 1984 годы, занимал пост главного администратора Московского театра имени Н.В.Гоголя. В последующие два года работал главным администратором Московского государственного детского музыкального театра под руководством Наталии Ильиничны Сац.

С июня 1985 года Агаев работал в Московском академическом театре сатиры, где занимал должности главного администратора, заместителя директора, а также директора-распорядителя. В 1992 году он был назначен директором этого театра и занимал данную должность вплоть до 2021 года. (https://ura.news)