В текущем месяце в стране пройдут мониторинги по выявлению птичьего гриппа

С 13 по 17 января рабочая группа сотрудников Агентства пищевой безопасности (АПБ), Института пищевой безопасности, министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов и министерства здравоохранения проведет на территории страны эпизоотологические мониторинги для защиты от заболевания высокой патогенности, известного как птичий грипп, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги будут проведены на Апшеронском полуострове, в Шабранском, Сальянском, Лянкяранском и Агджабединском районах, в приусадебных участках, национальных парках, заповедниках, в заболоченных местностях и на прибрежных зимовьях перелетных птиц.

| 2020-01-10T20:07:23+00:00 10 января 2020, 23:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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