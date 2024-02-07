Около 110 тысяч кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.

«Сегодня, 6 февраля было подтверждено подозрение на высокопатогенный вирус куриного гриппа в городе Митоё префектуры Кагава. Это 8-й случай в этом сезоне. Вчера был зафиксирован рост гибели птиц. В соответствии с этим на месте был проведен анализ на птичий грипп, который оказался положительным. Сегодня, 6 февраля был проведен генетический анализ, который подтвердил подозрения на высокопатогенный птичий грипп», – говорится в сообщении министерства.