В тебризской тюрьме активист из Южного Азербайджана получил ранение во время драки, возникшей из-за оскорбления государственного флага Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространил Azad İran.

Сообщается, что известного спортсмена и общественного активиста Керима Исмаилзаде посадили в одну камеру с совершившими тяжкие преступления уголовниками для оказания на него давления.

Трое сокамерников Керима оскорбили флаг Азербайджана и напали на спортсмена. Принудительно вовлеченный в драку активист оказал сопротивление. Пострадавший во время драки К.Исмаилзаде был доставлен в тюремный медпункт.

Отметим, что активист, помимо прочего, обвиняется в вывешивании флага Азербайджана в собственном автомобиле.

Подчеркивается, что инцидент был заранее спланирован руководством тюрьмы и правительственными силами.