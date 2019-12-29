В связи с парламентскими выборами в ЦИК уже обратились 1808 кандидатов

До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 1 808 кандидатов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в воскресенье Trend.

Панахов отметил, что 350 кандидатов выдвинуты от 18 политических партий, 11 человек — инициативными группами, 1447 человек выдвинули свои кандидатуры самостоятельно.

Председатель комиссии сказал, что из числа обратившихся уже утверждены кандидатуры 1348 человек, 1142 из них уже забрали подписные листы, а 159 — вернули, из них 27 человек зарегистрированы, 74 человека взяли самоотвод.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля 2020 года.