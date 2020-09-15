В связи с игрой «Нефтчи» – «Галатасарай» МВД обратилось к гражданам

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Профессиональный футбольный клуб «Нефтчи» доводят до сведения общественности в связи с игрой II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Нефтчи» — «Галатасарай» (Турция), которая состоится 17 сентября 2020 года на Бакинском олимпийском стадионе, что в соответствии с решением Исполнительного комитета УЕФА встреча будет проведена без зрителей.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, с учетом того, что у обеих команд много болельщиков в нашей стране, важно соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией COVİD-19. Массовое скопление болельщиков в аэропорту при приезде «Галатасарая» в Баку, перед отелем, в котором поселится команда, вокруг тренировочного поля и стадиона, на котором пройдет игра, а также в других местах недопустимо.

С учетом риска увеличения случаев инфицирования коронавирусом МВД, АФФА и ПФК «Нефтчи» призывают болельщиков соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров.