В Сумгайыте возобновили подачу электричества после аварии на подземном кабеле.

Об этом Report сообщили в ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, подача электричества в район, где возникли перебои в электроснабжении, была возобновлена по альтернативной линии.

«Ремонтно-восстановительные бригады ОАО заняты ликвидацией последствий аварии на территории района. В настоящее время «Азеришыг» продолжает стабильное снабжение электроэнергией потребителей на всей территории республики. Призываем их сообщать о перебоях в электроснабжении в круглосуточную службу «199» ведомства», — добавили в ОАО.