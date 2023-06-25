На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа по разминированию Спасательной службы особого риска.

В ходе мероприятий, проведенных на данной территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов, были обнаружены один корпус 85-мм артиллерийского снаряда OF-365 и один корпус 76-мм артиллерийского снаряда OF-350.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.