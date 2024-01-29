На территории поселка Фатмаи Абшеронского района обнаружены пригодные для боевого применения боеприпасы.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация об этом поступила на горячую линию «112» МЧС.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В частности были найдены 2 ручные гранаты F-1 и 2 запала УЗРГМ пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были вывезены с территории специалистами оперативной группы, никаких других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и в непосредственной близости от него не обнаружено.