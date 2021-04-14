В Сумгайыте на территории завода обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории завода в городе Сумгайыт.

Как сообщили АПА в МЧС, на основании поступившей информации на место происшествия была привлечена пиротехническая группа Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра места был обнаружен один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, непригодный для боевого применения, но представляющий опасность для жизни.

После того, как специалисты МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов отгородили территорию, пиротехники удалили обнаруженный снаряд с территории и соответствующим образом обезвредили его.

Других взрывоопасных предметов и боеприпасов при повторном осмотре территории обнаружено не было.