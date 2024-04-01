В Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода «Уралмаш». Сейчас огонь распространился на площадь несколько тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, пожар произошел в цехе, где хранились 500 литров лака. Клубы черного дыма видны из любого уголка города.

В настоящее время площадь огня выросла до 4 тысяч квадратных метров. Тушение осложнено пожарной нагрузкой здания. На месте событий работают 52 человека и 17 единиц техники.

«Уралмаш» является одним из лидерских предприятий страны и производит оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетики.