Запасы воды в Стамбуле из-за жаркой погоды за неделю сократились до 37% от нормы, что является минимальным показателем за последние девять лет. Об этом сообщило управление по водным ресурсам мэрии турецкого мегаполиса.

26 июля, когда проводились прежние замеры, запасы воды в стамбульских водохранилищах составляли 38,5%.

Минимальный уровень воды — в 4,7% от нормы — 1 августа зафиксирован в водохранилище в районе Пабучдере в европейской части города, говорится в релизе.

По данным местных властей, запасы воды у плотин Стамбула при норме должны составлять 868,7 млн куб. м. По состоянию на утро вторника они снизились до 320 млн куб. м. Минувшим днем в Стамбуле было потреблено 3,4 млн куб. м воды.