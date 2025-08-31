Водный кризис в Турции усугубился.

Уровень воды в водохранилищах во многих провинциях упал до критического уровня, а плотина Кючюклер в Ушаке полностью пересохла.

Уровень воды в водохранилищах в Измире, Анкаре, Конье и Текирдаге также достиг тревожно низкого уровня, и молчание правительства перед лицом этого серьёзного кризиса не осталось незамеченным.

В городах, где перебои с водой негативно сказались на повседневной жизни, жители оказались один на один с кризисом.

Во многих провинциях Турции водные ресурсы продолжают истощаться. В Анкаре уровень воды в водохранилищах упал до 8,16%, в то время как в Измире уровень воды в четырёх крупных водохранилищах опустился ниже 10%. В Конье уровень воды в водохранилище Алтынапа составляет 9%, а в водохранилище Багбаши — 15%. Ситуация не отличается и в других провинциях: в Бурсе — 18%, в Текирдаге — всего 1%. Плотина Хамзабей в Элязыге полностью пересохла. В Стамбуле уровень воды в водохранилище упал до 43,24%.

В Ушаке ситуация ещё более критическая. Плотина Кючюклер, снабжающая город питьевой водой, полностью пересохла. Так как водохранилища пополняются только водой из скважин, по всему городу начались перебои с водоснабжением. Муниципалитет Ушака подаёт воду в город только с 16:00 до 22:00.

Сложившаяся ситуация показывает, насколько важно, чтобы управление водными ресурсами стало государственной политикой, и чтобы они использовались на благо общества. Однако не только изменение климата и разрушение окружающей среды, но и деятельность человека усугубляют этот кризис. В районах, где сосредоточены карьеры и золотодобыча, природе и водным ресурсам нанесён серьёзный ущерб. Добыча полезных ископаемых с применением цианида загрязняет воду, приводя к экологической катастрофе, а вырубка лесов делает невозможным восстановление естественного круговорота воды. Эти действия привели к загрязнению воды и быстрому падению уровня воды в водохранилищах.

Многие провинции Турции столкнулись с засухой и нехваткой воды. Ответственность лежит как на местных администрациях, так и на центральном правительстве. Однако, как и в других крупных кризисных ситуациях, правительство вновь хранит молчание. Хотя для надлежащего управления водными ресурсами необходимы конкретные шаги, неспособность правительства предложить эффективное решение вызвала ответную реакцию.