Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей — до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,11 млн баррелей и составили 220,92 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,12 млн баррелей, до 113,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,54 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,75 млн баррелей.