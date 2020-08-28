В Стамбуле прошла встреча пресс-секретаря президента Турции со спецпредставителем США по Сирии

Турция призывает США к совместной борьбе с террористами в Сирии. Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал в пятницу на встрече со специальным представителем США по Сирии Джеймсом Джеффри в резиденции «Мабейн» в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

Встреча длилась около полутора часов.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии и перспективам урегулирования сирийского конфликта. Особое внимание уделено темам Идлиба, работе Конституционного комитета Сирии и борьбе с терроризмом.

Калын подчеркнул неприемлемость любых форм политической, экономической и военной поддержки террористических групп в Сирии.

Пресс-секретарь президента Турции отметил значимость совместной борьбы с террористами, в том числе с боевиками ДЕАШ и PKK/PYD/YPG.

Калын подчеркнул решимость Анкары к сохранению режима прекращения огня на северо-западе Сирии на фоне агрессивных действий сторонников Башара Асада и их попыток нарушить условия мартовских российско-турецких договоренностей по Идлибу.

Стороны пришли к единому мнению о том, что на фоне попыток режима Асада подорвать политический процесс в Сирии необходимо ускорить работу Конституционного комитета, создать условия для проведения свободных и справедливых выборов, активизировать совместные усилия по обеспечению добровольного и безопасного возвращения беженцев.