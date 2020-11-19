В Стамбуле открылась выставка, посвященная победе Азербайджана в Карабахе

На проспекте Истикляль в Стамбуле открылась выставка, посвященная победе Азербайджана в Нагорном Карабахе, под названием «Карабах — это Азербайджан», сообщает Агентство Анадолу.

На открытии присутствовали организатор вставки — глава муниципалитета района Бейоглу Хайдар Али Йылдыз, заместитель консула Азербайджана в Стамбуле Рамиз Хаджизаде, глава регионального отделения Партии националистического движения Турции в Стамбуле Бирол Гюр, а также ряд представителей политических партий.

На выставке представлены фотографии с изображениями Ходжалинской резни, совершенной ВС Армении против жителей азербайджанского города Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года, встречи президентов Турции и Азербайджана — Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, а также недавние столкновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и победа Азербайджана , положившая конец оккупации Армении в Нагорном Карабахе.

Выставка на проспекте Истикляль и Галатском мосту продлится до 20 ноября.