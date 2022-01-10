Количество случаев госпитализации с COVID-19 в Соединенных Штатах достигло нового максимума в 132 646 человек, превзойдя рекорд в 132 051 человек, установленный в январе прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник статистические данные агентства Reuters.

Число случаев госпитализации неуклонно росло с конца декабря, а за последние три недели увеличилось вдвое. Это произошло на фоне распространения штамма «омикрон», который быстро стал доминирующим в США, вытеснив с первого места вариант «дельта».

Согласно анализу Reuters, рекордное количество госпитализированных пациентов зафиксировано в штатах Делавэр, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Вермонт, Вирджиния и Висконсин, а также на Американских Виргинских островах в Вашингтоне, округ Колумбия.

Хотя считается, что «омикрон» переносится менее тяжело, органы здравоохранения предупредили, что огромное количество случаев заражения может вызвать перегрузку больниц, часть из которых уже приостановили выполнение плановых процедур из-за наплыва пациентов в условиях нехватки персонала. (Голос Америки)