В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 549 случаев мертворождения.

Данные опубликованы в статистическом сборнике «Дети Азербайджана» Госкомстата страны.

В перинатальный период (начинающийся с 22-й полной недели внутриутробной жизни плода) в прошлом году было зарегистрировано 1 319 случаев гибели плода.

Кроме того, за указанный период зафиксировано 2 519 случаев детской смертности. Из них 1 449 мальчиков и 1 070 девочек. Число младенцев, проживших менее 7 дней, составило 770.

Также в стране за прошлый год произошло 1 420 случаев смерти младенцев в возрасте до одного года, из которых 751 был зарегистрирован в городах, а 669 – в сельской местности. Число детей, умерших в возрасте до пяти лет, составило 1 745, из них 981 мальчик и 764 девочки.

Одновременно в прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 29 случаев материнской смертности.

Для сравнения, в 2023 году число смертей в перинатальный период составило 1 837, младенческая смертность – 2 039, а число материнских смертей – 33.