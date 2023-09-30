Организация Объединенных Наций не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими эти территории и переезжающими в Армению, заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, выступая онлайн на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН, сообщает в субботу агентство «Анадолу».

«Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах — сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано», — сказала она.

Ранее правительство Армении сообщило об эвакуации более 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха.

По официальным данным, в Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.