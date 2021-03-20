В США россиянина осудили на десять лет за киберпреступления

Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях. Минюст считает его одним из основателей организации Infraud, которая занималась покупкой и продажей похищенных идентификационных данных. Ущерб от преступлений оценивается 568 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Медведева задержали в Нью-Йорке в марте 2018 года. В июне прошлого года он признал себя виновным в преступном сговоре. По версии следствия члены организации занимались продажей похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной, финансовой и банковской информации, вредоносных компьютерных программ и другой контрабандой.

Следователи обвиняют Медведева и гражданина Украины Святослава Бондаренко в основании Infraud Organization в 2010 году. Они осуществляли так называемый кардинг-приобретение товаров в интернете по поддельным или украденным данным банковских карт (rg.ru).