Европе понадобится десять лет, чтобы заполнить свои склады боеприпасов и быть полностью готовой к обороне от «агрессора, который хочет воевать с НАТО» — так считает глава крупнейшей немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall.

«Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет», — сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.

«Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов», — сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты — боеприпасы отправлены Украине.