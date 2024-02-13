Европе понадобится десять лет, чтобы заполнить свои склады боеприпасов и быть полностью готовой к обороне от «агрессора, который хочет воевать с НАТО» — так считает глава крупнейшей немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall.
«Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет», — сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.
«Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов», — сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты — боеприпасы отправлены Украине.
«Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы», — продолжил Паппергер. (bbc.com)