США совместно с Великобританией и Австралией ввели санкции против россиянина Александра Ермакова, которого обвиняют во взломе баз данных крупнейшей медицинской страховой компании Medibank.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в координации с Австралией и Великобританией внесло в связанный с кибербезопасностью список россиянина Александра Ермакова, сыгравшего ключевую роль в кибератаке на Medibank в 2022 году», — говорится в заявлении.

Впервые о кибератаке на серверы компании Medibank стало известно 14 октября 2022 года, однако тогда страховщик скрыл информацию о том, что хакерам удалось похитить личные данные застрахованных компанией людей, а также значительную часть конфиденциальных медицинских сведений.

Позднее завладевшие личными данными клиентов Medibank потребовали выкуп, и компании пришлось подтвердить факт кражи данных, а также признать, что в результате хакерской атаки, ущерб от которой оценивается в $20 млн, пострадали 9,7 млн клиентов.