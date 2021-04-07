В США российский Ту-160 назвали просто грузовиком с ракетами

Российский (советский) сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 — это просто гигантский «ракетный грузовик» в небе, пишет американский журнал The National Interest.

В публикации издания летательный аппарат называется самолетом наследия, который «является самым быстрым, а также самым большим и тяжелым бомбардировщиком из когда-либо построенных». «Внешне он похож на американский Rockwell B-1 Lancer, который фактически стимулировал развитие самолета советской конструкции», — утверждает журнал.

The National Interest напоминает, что у Ту-160 нет защитного вооружения, вследствие чего в полетах самолет сопровождается сверхзвуковыми истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31.

В марте РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщили, что российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который, в частности, в перспективе должен заменить Ту-160, сможет незаметно преодолевать рубежи противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО.

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) до конца 2027 года.