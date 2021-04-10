В США пока не выявили связи между вакциной J&J и случаями тромбозов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США не выявило связи между вакциной фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson и случаями образования тромбов, пишет New York Times.

В заявлении представителя FDA говорится, что расследование и оценка данных случаев продолжается.

В управлении отметили, что знают о том, что у «некоторых лиц» в США наблюдались тромбы и низкий уровень тромбоцитов в крови после получения вакцины Johnson & Johnson. При этом подчеркивается, что обе ситуации могут быть вызваны разными причинами, передает агентство Франс Пресс.

По данным Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране вакциной Janssen привились около 4,9 млн человек.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение информации о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом Janssen. Отмечалось, что связь между данными осложнениями и вакциной пока не доказана. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, один человек скончался.

Накануне появилась информация о том, что в США были закрыты два центра вакцинации населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за многочисленных случаев побочной реакции, в числе которых тошнота и головокружение (aif.ru)