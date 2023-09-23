Американский лидер Джо Байден вновь привился от коронавируса, а также от других вирусных заболеваний. Об этом сообщил Белый дом.

«Вчера утром президент сделал ежегодную вакцину от гриппа и обновленную вакцину от COVID-19 в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США», — сказано в сообщении.

Как отмечается, Байден также вакцинировался от респираторно-синцитиального вируса несколько недель назад. Президент США призвал американцев последовать его примеру и убедиться, что они вакцинированы от этих заболеваний, говорится в документе.