В Швейцарии зафиксировано распространение «британского» штамма коронавируса

Распространение нового, отличающегося высокой степенью заразности, штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, зафиксировано в Швейцарии. Как сообщили в воскресенье власти кантона Женева, на его территории на этой неделе было выявлено пять случаев заражения этим штаммом. Таким образом, общее число инфицированных «британской» разновидностью коронавируса, о которых известно в Швейцарии на сегодняшний день, выросло до 10.

«Весьма вероятно, что существует циркуляция этого штамма среди населения кантона. Это означает, что передача штамма имеет место в Женеве, что речь не идет только о завезенных случаях», — отмечается в сообщении кантонального департамента по вопросам безопасности, занятости и здравоохранения.

Официальный представитель этого департамента Лоран Паольелло заявил Швейцарскому телеграфному агентству, что на этой неделе было выявлено пять случаев заражения «британской» разновидностью вируса в Женеве. «Мы полагаем, что эта разновидность была завезена, однако она уже локально изменилась», — подчеркнул он.