Как сообщалось, в торговом центре «Садарак», расположенном в Гарадагском районе Баку, произошел пожар, и к месту происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря неотложным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), удалось предотвратить распространение пожара в торговом центре «Садарак», расположенном на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.