В Швейцарии зафиксировали 55 смертей после вакцинации от коронавируса

Агентство по терапевтической продукции Swissmedic зарегистрировало в Швейцарии 55 смертей после вакцинации препаратами от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna, говорится на сайте надзорного органа.

«В 55 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных по прошествии более или менее длительного времени», — сообщили в Swissmedic.

Всего к 6 апреля агентство изучило 577 уведомлений о «предположительно нежелательных последствиях» после вакцин Comirnaty Pfizer/BioNTech и 580 после Moderna. Отмечается, что в 17 уведомлениях отсутствовала информация о том, какой именно препарат применялся.

Специалисты отнесли к серьезным 396 сообщений о побочных явлениях прививок, среди который 56 – о повышении температуры, 31 – о затрудненном дыхании, 28 – о мигрени и головной боли, 20 – о тошноте, 19 – о повышении давления, 12 – анафилактических реакциях.

Напомним, в Швейцарии компания по вакцинации от коронавируса стартовала 23 декабря 2020 года. В стране разрешены вакцины компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и Janssen. К настоящему моменту было сделано около 1,7 млн прививок, а более 645 тыс. человек получили две дозы. (МК)