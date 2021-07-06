В культурной столице Азербайджана Шуше состоялась выставка картин талантливого молодого художника Токая Замана, проживающего в США.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на выставке были представлены написанные масляными красками работы художника, родившегося и проживающего в США, посвященные древнему и современному Азербайджану, истории Шуши и освобождению ее от армянской оккупации.

В церемонии открытия выставки приняли участие представители местной общественности, СМИ Турции, Израиля, России, Польши, Японии, Литвы и других стран.