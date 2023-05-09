Сегодня в культурной столице Азербайджана Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Как сообщает АПА, со вчерашнего дня участники фестиваля съезжаются в Шушу.

Отметим, город Шуша в 2023 году также был объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) «Культурной столицей тюркского мира». В Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» также принимают участие творческие коллективы стран, входящих в ТЮРКСОЙ, тюркоязычных стран и народов региона.

В Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль», который пройдет 9-11 мая в городе Шуша, наряду с Азербайджаном представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.