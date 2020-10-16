В школах коронавирусом заразились всего 25% учащихся – Эмин Амруллаев

Каждый день министерство образования Азербайджана ведет статистику заразившихся коронавирусом учителей и учащихся.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что министерство также запрашивает статистику и у TƏBİB: «До сегодняшнего дня коронавирусом заразились 546 учащихся. Но из них не все заразились в школах, а всего около 25%. Остальные заразились от родителей, когда те болели. В последнее время стало расти число закрывающихся классов, в одном классе регистрируется инфицирование 4-5 учащихся».

Министр отметил, что после 15 сентября учителя стали заражаться чаще: «В школах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района риск заражения выше. Но это не значит, что в регионах нет случаев инфицирования. Самой первой закрылась школа в Губинском районе. Независимо от места проживания, необходимо быть внимательным и стараться беречь себя».

Амруллаев добавил, что по информации на 15 октября, в стране 546 учащихся и 186 учителей и технических работников заразились коронавирусом.(Trend)