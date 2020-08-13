В Шанхае объявили предпоследний уровень опасности из-за жары

Оранжевый уровень опасности объявлен в четверг в Шанхае из-за установившейся в мегаполисе сильной жары. Как сообщила центральная метеорологическая станция города, столбик термометра в некоторых районах уже превысил отметку в 37 градусов по Цельсию.

Местных жителей призывают принять необходимые меры предосторожности, избегать длительного нахождения на солнце, сократить время работы вне кондиционируемых помещений, а также избегать любой активности на воздухе.

Согласно данным метеорологов, в Шанхае уже пятый день подряд столбик термометра достигает или превышает отметку в 35 градусов по Цельсию. Если такая температура воздуха держится более трех дней подряд, то в Шанхае это называют жаркой волной. За последние 20 лет самая продолжительная жаркая волна, длившаяся 19 дней, была зафиксирована в 2003 году.

В ближайшие 10 дней, прогнозируют метеорологи, сильная жара в Шанхае сохранится, а температура воздуха будет расти. Есть вероятность того, что самым жарким днем станет 14 августа, когда столбик термометра может подняться до отметки в 38 градусов по Цельсию.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.(ТАСС)