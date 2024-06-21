В ряде центральных и южных районов Греции в пятницу повысили уровень опасности из-за риска возникновения лесных пожаров, сообщает агентство EFE.

В рамках мер предосторожности закрыты национальные парки и лесопарки, по ним также запрещено движение транспорта.

В Греции установилась жаркая погода. Ожидается, что в течение пятницы столбик термометра в большинстве районов страны поднимется до 40 градусов по Цельсию.

Согласно данным местных метеорологических служб, ситуация может ухудшиться из-за прогнозируемого сильного ветра, который создаст дополнительный риск распространения пожаров.