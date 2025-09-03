Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Баку и на Абшеронском полуострове, а также ряде регионов страны на 4 сентября в связи с ускорением ветра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, северо-западный ветер местами ускорится до 13,9–20,7 м/с.

Усиление ветра прогнозируется, в частности, в Баку и на Абшероне, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Гёйгёле, Гедабее, Хызы, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Билясуваре, Имишли, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Ширване, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Мингячевире, Джалилабаде, Евлахе и Агджабеди.