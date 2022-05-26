В Сенегале загорелась больница. В пожаре погибли 11 младенцев. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

«Я только что с болью и тревогой узнал о гибели 11 новорожденных в результате пожара, произошедшего в отделении неонатологии государственной больницы в Тивауане», — сказал президент Сенегала Маки Салл.

Мэр города Тивауан выразил соболезнования матерям и семьям погибших детей. Также он сообщил, что троих новорожденных удалось спасти. По его словам, пожар возник из-за короткого замыкания. Огонь распространился по зданию слишком быстро.