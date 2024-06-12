По меньшей мере 41 человек погиб, десятки пострадали в среду утром в результате пожара в жилом доме в районе Мангаф на юге Кувейта. Об этом сообщил первый заместитель премьера, министр обороны и министр внутренних дел шейх Фахд Юсеф Сауд ас-Сабах.

«На сегодняшний день погиб 41 человек», — сказал он в заявлении, транслировавшемся Kuwait TV, объяснив трагедию «жадностью владельцев компании и здания».

Он также распорядился задержать вовлеченных лиц, в том числе владельца здания, до тех пор, пока группа судебно-медицинских экспертов не завершит расследование.

В заявлении директора по связям с общественностью Главного пожарного управления Мохаммеда аль-Гариба говорится, что пожар произошел в шестиэтажном жилом доме, в котором проживало большое количество рабочих.